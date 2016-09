Lehtikuva/Evaristo Sa

Naisjohtajat näkyvät mutta heitä on vähän

Naiset ovat olleet viime aikoina näkyvästi esillä kansainvälisessä politiikassa, vaikka heitä on korkeissa viroissa yhä hyvin vähän.

Presidentti Dilma Rousseffin viraltapano Brasiliassa pudotti naispuolisten hallituksen ja valtion päämiesten luvun 16:een. Hänen ohellaan naispoliitikoista ovat olleet eniten esillä asemastaan kamppaileva Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Yhdysvaltain johtoon pyrkivä Hillary Clinton.

Muita tunnettuja nimiä ovat Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf ja Britannian tuore pääministeri Theresa May.

YK asetti jo vuonna 1995 tavoitteeksi sukupuolten tasaveroisen edustuksen politiikassa, mutta siitä on jääty kauas. Maailman pääministereistä on naisia 5 prosenttia ja valtioiden johtajista 7 prosenttia. Parlamenteissa naisten osuus on 23 prosenttia, kertoo YK:n naisjärjestön asiantuntija Gabriella Borovsky.

Miesehdokkaat ovat olleet vahvimmilla koeäänestyksissä YK:n uudesta pääsihteeristä.

– Tätä vauhtia parlamenttien tasapainottaminen vie 50 vuotta, hän laskee.

Naisjohtajasta on haaveiltu myös YK:ssa, jonka uusi pääsihteeri aloittaa ensi vuoden alussa. Ehdolla on kummankin sukupuolen edustajia, mutta miehet ovat olleet vahvoilla turvallisuusneuvoston koeäänestyksissä. Neuvosto – jossa istuvien 15 maan edustajista vain yksi on nainen – tekee pääsihteeristä esityksen YK:n yleiskokoukselle.

Englanninkielinen versio