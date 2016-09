Jarmo Lintunen

Äärioikeiston kuoliaaksi pahoinpitelemän Jimi Karttusen kuolema järkytti. Hallituspuolueiden puheenjohtajilla oli vaikeuksia ottaa kantaa.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi vaati sunnuntaina sisäministeri Paula Risikkoa (kok.) ryhtymään välittömästi toimiin poliittisen väkivallan kitkemiseksi sen jälkeen, kun tuli tieto, että uusnatsistisen Suomen Vastarintaliikkeen pahoinpitelemä mies on kuollut. Risikko sanoi myöhemmin sunnuntaina, että asia selvitetään nyt perin juurin.

Ahlakorpi ihmetteli, miksi poliisi ei puuttunut uusnatsijärjestö Suomen Vastarintaliikkeen runsas viikko sitten Helsingissä järjestämään tilaisuuteen.

– Miksi väkivaltaiset uusnatsit ylipäänsä saavat kokoontua keskellä päivää keskellä Suomen suurinta kaupunkia? Risikon on otettava tarkasteluun väkivaltaisten järjestöjen laillisuus, ja yleisen turvallisuuden sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten nimissä ryhdyttävä tarvittaviin toimiin niiden kitkemiseksi, Ahlakorpi vaati.

Jimi Karttusen kuolema natsien pahoinpitelemänä järkytti ja sai laajan tuomion.

Parhaillaan käynnissä on myös kampanjaväkivaltaisten järjestöjen kieltämiseksi.

Ahlakorven mukaan tapahtuma osoittaa, että sanoista tekoihin voi olla hyvin lyhyt matka. Uusnatseja tukevissa Facebook-ryhmissä on iloittu avoimesti mielenosoitusta vastustaneen ohikulkijan kuolemasta.

– En voi käsittää sitä vihaa, joka saa riisumaan toiselta tämän ihmisarvon ja ihmisyyden, oikeuttamaan hengen riistämisen, tai iloitsemaan kuolemalla.

”Hallituspuolue flirttailee”



– Niin pitkään, kun Suomen virkavalta on kykenemätön puuttumaan avoimen rasistiseen toimintaan, niin pitkään, kun hallituspuolueen jäsenet saavat flirttailla rasismin kanssa ja olla avoimen rasististen järjestöjen aktiivisia jäseniä, niin pitkään, kun muut hallituspuolueet antavat hiljaisen hyväksyntänsä rasistiselle hallituskumppanilleen –niin pitkään on aihetta pelätä, ettei Jimi Karttusen kohtalo jää ainoaksi laatuaan, Ahlakorpi totesi.

”Natsiterrori otettava vakavasti”



Etelä-Suomen ja Helsingin Vasemmistonuoret vaativat poliisia ottamaan natsien terrorin vakavasti. Poliisi on vahvistanut, että lauantaina 10. syyskuuta Helsingin Asema-aukiolla järjestetyn mielenilmauksen yhteydessä pahoinpideltiin henkilö, joka viikkoa myöhemmin menehtyi vammoihinsa sairaalassa.

– Jimi Joonas Karttunen teki oikein vastustaessaan natsien mielenilmausta. On hirveää, että Suomessa kritiikin esittäminen voi olla hengenvaarallista, toteaa Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Samuel Drake.

– Kenenkään ei tarvitsisi kuolla, mikäli poliisi suhtautuisi natsien kokoontumisiin sillä vakavuudella kuin poliittiseen väkivaltaan tulisi suhtautua, toteaa Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Kaisa Liljanto.

– On anteeksiantamatonta kuinka kevyesti virkavalta suhtautuu tähän väkivaltaa harjoittavaan järjestöön.

Etelä-Suomen ja Helsingin Vasemmistonuoret kehottavat kansalaisia vastustamaan natsien toimintaa etenkin poliisin osoittaessa piittaamattomuutta puuttua natsiterroriin.

– Antirasistien mielenosoituksia häiritään ja fasistien vastustajia kohdellaan rikollisina, mutta äärioikeiston puolustamiseksi poliisi on valmis menemään pitkälle, Drake toteaa.

– Poliisin ja valtiovallan on valittava, ovatko he demokraattisen kansalaisyhteiskunnan puolella, vai antavatko he natsien väkivallan jatkua. Yksikin uhri on liikaa.

”Seuraus hyysäyksestä”



Karttusen kuolema natsien pahoinpitelemänä järkytti ja sai laajan tuomion. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kuitenkin vaikenivat. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tviittasi vasta myöhään sunnuntaina osanottonsa ”käsittämättömän väkivallan uhrin omaisille”.

”Tapahtuma selvitetään, tekijät vastuuseen. Tällaista ei voi sallia”, Orpo jatkoi.

Kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmien johto tuomitsi tapahtuman Helsingin Sanomissa , mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ritva Elomaan mielestä ”ihmisten mielissä kuohuu, koska esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan, vaikka siitä pitäisi puhua avoimesti”.

Suomen lainsäädäntöä esimerkiksi kokoontumisvapaudesta Elomaa ei lähtisi muuttamaan. Ääriliikkeiden syntyä voitaisiin hänen mukaansa ehkäistä parhaiten niin, ettei esimerkiksi tuloeroja päästettäisi kasvamaan liikaa.