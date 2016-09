Yle Kuvapalvelu

TV

Saksalainen sarjauutuus Jäljet päättyvät Berliiniin (Die letzte Spur) ei ehkä ole huipputuote, mutta sitäkin varmemmin viihdyttävään imuunsa tempaiseva tuttavuus. Siinä mennään heti alussa rivakasti asiaan ja jatketaan samaan malliin.

Mies katoaa mystisesti maalinhakureissulla. Tapausta ryhtyy raskaana olevan puolison pyynnöstä tutkimaan poliisin katoamistapausyksikkö. Sitä johtaa sarjan päähenkilö ylikomisario Radek (Hans-Werner Meyer). Pienen tehotiimin koostumus on kuin PR-isku sukupuolten tasa-arvon puolesta.

Katoamistapaus saa nopeasti piirteitä, joista hahmottuu sekä monien jännitteiden ihmissuhdesoppa että varsin pirullinen kiristystapaus. Juonikuvioon tulee puolivälissä hyvä käänne. Varsin väkevää rutistusta nähdään tarinan yllätysavioparin loppuväännön muodossa.

Meininki on saksalaisen hillittyä ja pienimuotoista, väkivaltaa ei ole juuri nimeksikään. Psykologisen jännitysdraaman pinnistetty syvällisyys väistyy jo siitä yksinkertaisesta syystä, että juonikuvion käänteet ovat nopeita. Kolme varttia vierähtää kuin humauksessa.

Keskuskvartetin näyttelijöitä ei voi kehua valovoimaisiksi, vahvuus on poliisisarjojen totutuista kuvioista poikkeavassa tarinassa. Pienimuotoisten tarinoiden käsikirjoittajina on ahkeroinut tähän mennessä yli kolmekymmentä henkilöä, joten jatkossakin luulisi löytyvän aloitusjakson tapaista vivahteikkuutta. Jotain sarjan suosiosta kotimaassaan kertoo, että sitä on tehty jo viisi kautta vuodesta 2012.

Jäljet päättyvät Berliiniin. Osa 1/6: Vastuun taakka. TV1 su klo 19.30. Areena 14 päivää.