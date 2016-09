Yle Kuvapalvelu

TV

Laittomat (2012) on tiukkapotkuinen rikosdraama 1930-luvun alun kieltolain aikaisesta Yhdysvalloista.

Matt Bondurantin romaaniin perustuvalla tarinalla on osittaista todellisuuspohjaa, mutta se on vain lähtökohta.

Tuloksena on vähän kiiltokuvamainen legendan pönkitys. Epookin kuvitus on tarjonnut lavastus- puvustusporukoille kunnon työmaan, samoin maskeeraajille, kun katsoo Shia La Beoufin ja Guy Pearcen öljyssä lilluvia kampauksia.

Aina yhtä jämerä Tom Hardy on pääosan konna, jonka johtama veljestrio ryhtyy viinan salapolttajiksi ja trokareiksi Virginian takamailla. Pian ovat kimpussa sekä virkavalta että Chicagon mahtavat rikollisjoukkiot. Siinä ohessa kukkii nuori lempi, ja aineksia on myös ”uskomattomaksi” selviytymistarinaksi.

Konnavääntö on armotonta. Väkivaltaisista kiihdytyksistä tunnistaa käsikirjoittajan, rock-stara Nick Caven ideoinnin, linkki hänen legendaarisiin The Bad Seeds -kauden tummanpuhuviin biiseihinsä on verraten suora. Samaa voi sanoa, kun leffa suhteutetaan Caven ja ohjaaja John Hillcoatin aiempaan western-yhteistyöhön The Proposition – Ehdotus (2005).

Keskeisissä naisrooleissa nähdään Jessica Chastain (Maggie) ja Mia Wasikowska (Bertha), sivuroolien miehistä tunnetuin on britti Gary Oldman.

Laittomat. Yle Teema pe klo 21.20.