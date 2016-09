All Over Press/Steven Kazlowski

Pohjolan arktisen alueen merijää on sulanut tänä vuonna lähes ennätyspieneksi. Vuonna 1979 alkaneen mittaushistorian aikana jääpeite on ollut pienempi ainoastaan vuonna 2012.

Pienimmillään jääpeite näyttäisi tänä vuonna olleen 11. syyskuuta, jolloin jää peitti hieman yli neljän miljoonan neliökilometrin kokoisen alueen. Tämän jälkeen jääpeite vaikuttaa lähteneen hitaaseen kasvuun.

Tiedot perustuvat yhdysvaltalaisen National Snow and Ice Data Centerin (NSIDC) tekemään seurantaan. Laajimmillaan arktinen merijää on maaliskuun tienoilla.

Pienimmillään tänä vuonna pohjoinen jääpeite oli viime sunnuntaina.

– Uutinen on valitettava, mutta ei yllättävä. Kesä- ja heinäkuu olivat kaikkien aikojen lämpimimmät mitatut kuukaudet, ja vuodesta 2016 on hyvää vauhtia tulossa kaikkien aikojen lämpimin vuosi. Jos sama tahti jatkuu, Pohjoinen jäämeri on kesäisin sula pelottavan pian, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo tiedotteessa.

– Lukuisat lajit aina pienistä katkaravuista jääkarhuihin ja valtaviin valaisiin ovat riippuvaisia merijäästä. Nämä lajit kärsivät, jos emme saa ilmastonmuutosta hillittyä. Tärkeää ja välttämätöntä on myös helpottaa lajien sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin, Vilhunen jatkaa.